Украинские акции на Варшавской фондовой бирже вчера снизились – эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, вчера продемонстрировали снижение котировок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс WIGUKR во вторник, 6 сентября, упал на 1,0%. По итогам пяти торговых сессий индекс WIGUKR снизился на 8,8%.

Как отмечают аналитики, инвесторы на Варшавской фондовой бирже во вторник распродавали акции производителя молочных продуктов Milkiland (-2,5%). На протяжении семи торговых сессий котировки Milkiland потеряли 26,6%. Вчера бумаги агрокомпании Astarta снизились на 2,7%, а на протяжении четырех торговых сессий они потеряли 12,7%. Тем не менее, бумаги угледобывающей компании Sadovaya выросли на 4,1%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже во вторник акции нефтегазовой компании JKX Oil & Gas прибавили 1,9% после падения на 18,6% на протяжении четырех торговых сессий.