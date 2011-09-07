Вчерашний аукцион по продаже ОВГЗ прошел безрезультатно - эксперт

Аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 6 сентября, прошел безрезультатно.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, Минфину не удалось привлечь ресурс в бюджет. На этот раз предлагались четыре серии бумаг сроком обращения 175, 364 и 1036 и 1806 дней. Всего было подано две неконкурентные заявки на покупку годовых облигаций. По ним предлагался уровень доходности на уровне 11-11,25%. Спрос составил всего 31 млн. грн.

Как отметил А.КОМАРОВСКИЙ, на следующем аукционе 13 сентября правительство будет предлагать 4 серии ОВГЗ: трехмесячные, девятимесячные, двухлетние ОВГЗ, а также долгосрочные государственные облигации с досрочным погашением. 14 сентября Минфину нужно будет выплатить 1,5 млрд. грн. в счет погашения предыдущих заимствований.