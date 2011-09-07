«Нафтогаз» продал «Укргазбанку» ОВГЗ на 1 млрд. грн., «Дельта банку» - на 3,5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» подписала договора о продаже «Украгазбанку» облигаций внутреннего государственного займа на 1 млрд. грн., «Дельта банку» - на 3,5 млрд. грн. на условиях РЕПО.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном Интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, количество ОВГЗ, которые проданы «Укргазбанку» (договор подписан 31 августа), составляет 1 млн. облигаций, цена обратного выкупа составит 1 млрд. 054,210 млн. грн. (без НДС), «Дельта банку» продано 3,5 млн. облигаций (договор подписан 2 сентября), цена обратного выкупа — 3 млрд. 578,593 млн. грн. (без НДС).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.