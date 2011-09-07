Настроения инвесторов на фондовых биржах улучшились - эксперт

Торговая сессия на Украинской бирже в среду, 7 сентября, прошла в позитивном ключе, чему способствовало улучшение настроений инвесторов на внешних площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его словам, открылись торги на Украинской бирже в среду уверенным ростом биржевого индикатора вслед за «зелеными» значениями европейских индексов, прервавшими трехдневное падение на фоне снижения опасений инвесторов относительно развития долгового кризиса в еврозоне. В частности, инвесторы позитивно встретили новость о том, что Федеральный конституционный суд Германии в среду одобрил решение правительства страны об участии в программах помощи проблемным странам еврозоны, что сняло угрозу прекращения финансирования Фонда спасения со стороны крупнейшего вкладчика.

Тем не менее, подчеркнул аналитик, несмотря на улучшение новостного фона, торговая активность на Украинской бирже в среду оставалась на низком уровне. Большая часть инвесторов, все же, предпочла занять выжидательную позицию до выхода «Бежевой книги».

В то же время, по словам С.БЕЛЯСОВА, не веря в долгосрочность позитивных тенденций на Украинской бирже, наименее склонные к риску инвесторы предпочитали фиксировать позиции по мере роста котировок, что негативно влияло на динамику биржевого индикатора в средине сессии. Но под занавес торгов инвесторы активизировали покупки после уверенного старта торгов на американских площадках, вызванного ожиданиями принятия президентом США нового пакета мер по стимулированию американской экономики.

Аналитик отметил, что на волне позитива в плюсе завершили день все ликвидные бумаги Украинской биржи, за исключением акций «Захидэнерго» (-5,40%), интерес к которым охладел после принятия решения Индексным комитетом УБ решения об исключении бумаг из индексной корзины.

Наибольшим спросом на Украинской бирже в среду пользовались акции «Стирола» (+7,54%), восстанавливающие позиции после падения за последние четыре сессии на 15,2%. Активно росли в цене также бумаги Авдеевского КХЗ (+6,73%) и «Центрэнерго» (+6,01%). Хуже рынка выглядели акции «Укртелекома» (+0,36%) и «Укрнафты» (+1,14%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 7 сентября, повысился на 1,09% – до 618,19 пункта. Общий объем торгов составил 360 млн. 238 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,52% – до 1604,47 пункта. Общий объем торгов составил 190 млн. 452 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 207 тыс. грн.