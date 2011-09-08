На мировых фондовых площадках в среду сложился благоприятный фон - эксперты

На мировых фондовых площадках в среду, 7 сентября, сложился благоприятный фон для торгов.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, рынок в среду находился в ожидании сегодняшнего выступления Барака ОБАМЫ. Ожидается, что Президент США предоставит план создания новых рабочих мест общей стоимостью 300 млрд. долларов. Это предложение сможет оказать значительную поддержку и стабилизировать ситуацию на рынке труда США.

Аналитики также отмечают, что напряженность вокруг Греции - самой проблемной страны еврозоны - несколько спала на фоне новостей о том, что Конституционный суд Германии подтвердил законность участия страны в программах финансовой помощи Греции. Уверенности инвесторам в среду придали и данные о росте производства в обрабатывающей промышленности Великобритании и Германии.

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы данные по торговому балансу Германии, промышленному производству Франции, а также ключевая ставка ЕЦБ. В США будут опубликованы данные по рынку труда и международной торговле.

Аналитики отмечают, что торги на украинских площадках в среду завершились на положительной территории. Все предприятия индексной корзины, кроме «Захидэнерго» (-5,4%), показали рост по результатам сессии. Лидерами роста стали бумаги «Стирола» (+7,54%), Авдеевского КХЗ (+6,74%) и «Центрэнерго» (+6,01%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 7 сентября, повысился на 1,09% – до 618,19 пункта. Общий объем торгов составил 360 млн. 238 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,52% – до 1604,47 пункта. Общий объем торгов составил 190 млн. 452 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 207 тыс. грн.