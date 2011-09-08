Высший хозсуд отменил решение о возвращении ЗАлКа в госсобственность

Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением от 30 августа 2011 года отменил решение Хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о разрыве договора купли-продажи контрольного пакета акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и возвращении акций в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном документе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), обнародованном на сегодняшнем заседании специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации.

Высший хозсуд также направил дело о возвращении контрольного пакета акций ЗАлКа в госсобственность на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд г. Киева.

Как сообщил журналистам глава департамента договорного менеджмента ФГИУ Юрий НИКИТИН, собственник заявил о своей готовности идти на переговоры о выполнении взятых на себя инвестобязательств в случае предоставления ЗАлКу дифференцированного тарифа на электроэнергию. В то же время, по словам главы департамента, Фонд госимущества намерен добиваться повторного возращения предприятия в госсобственность в случае если собственник не захочет выполнять условия инвестдоговора.

Напомним, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб ФГИУ и Генеральной прокуратуры Украины Киевским апелляционным хозяйственным судом 17 апреля 2011 года было вынесено постановление, в соответствии с которым был полностью удовлетворен иск Генеральной прокуратуры о разрыве договора купли-продажи государственного пакета акций ОАО "ЗАлК" и возвращении его в госсобственность.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций ЗАлКа российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн. долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн. долл.

В 2004 г. собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РУСАЛ»), созданной в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

В мае 2011 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева и принял новое решение относительно удовлетворения иска Генпрокуратуры Украины о возвращении в госсобственность 68,01% акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК).

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, были разорваны договоры купли-продажи 68,01% пакета акций ОАО "ЗАлК", заключенные между Фондом государственного имущества Украины и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и компанией "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кипр).

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, суд апелляционной инстанции согласился с доводами Генеральной прокуратуры Украины о том, что в связи с расторжением по инициативе ОАО "ЗАлК" кредитного соглашения по рефинансированию инвестором задолженности общества в сумме 75,5 млн. долл., существенно изменились обстоятельства, чем существенно нарушены имущественные интересы государства.

Ранее решением хозсуда от 27 декабря 2010 года в иске Генпрокуратуре было отказано.