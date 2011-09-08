Лидерами роста на Украинской бирже в среду стали акции «Центрэнерго» - эксперты

Лидерами роста на Украинской бирже в среду, 7 сентября, стали акции генерирующей компании «Центрэнерго» после значительного падения ранее.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки в среду продемонстрировали рост. Акции «Центрэнерго» на Украинской бирже 7 сентября прибавили 6,7% после падения на 12,4% по итогам предыдущих четырех торговых сессий. Бумаги Авдеевского КХЗ и «Азовстали» в среду прибавили 6,5% и 6,4% соответственно. Торги акциями Алчевского металлургического комбината закрылись ростом котировок на 5,5% после снижения на 14,8% на протяжении четырех торговых сессий.

По информации аналитиков, лидерами падения на Украинской бирже в среду стали бумаги генерирующей компании «Захидэнерго» (-5,4%), продемонстрировав падение на 26,2% на протяжении пяти торговых сессий.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 7 сентября, повысился на 1,09% – до 618,19 пункта. Общий объем торгов составил 360 млн. 238 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,52% – до 1604,47 пункта. Общий объем торгов составил 190 млн. 452 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 207 тыс. грн.