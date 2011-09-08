DH приняла в первом чтении законопроект о выпуске акций

17:30, 08 сентября 2011
Фондовый рынок
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменения в статью 23 Закона "Об акционерных обществах" относительно выпуска акций.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 244 народных депутата из 323, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести в действующий закон изменения, которыми разрешается оплата акций при их размещении государственными облигациями Украины в случаях, предусмотренных законом.

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