ВР отклонила ранее принятый закон о возобновлении названия «открытое акционерное общество»

Верховная Рада Украины отменила ранее принятый закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" и другие законодательные акты Украины о возобновлении на законодательном уровне названия типа общества «открытое акционерное общество».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовали 239 народных депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале, поддержав, таким образом, соответствующее предложение Президента Украины.

Президент отмечал, что принятый Верховной Радой Украины 8 апреля 2011 года Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" и другие законодательные акты Украины о возобновлении на законодательном уровне названия типа общества "открытое акционерное общество" не может быть подписан по ряду причин.

Поступившим на подпись законом предусматривается внесение изменений в Гражданский кодекс Украины, Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" и Закон Украины "Об акционерных обществах" с целью предоставления права акционерным обществам использовать для обозначения типа акционерного общества, кроме словосочетания "публичное акционерное общество", также словосочетание "открытое акционерное общество".

В связи с этим глава государства считает необходимым отметить, что Законом Украины "Об акционерных обществах", принятым Верховной Радой Украины 17 сентября 2008 года, был введен новый подход к регулированию отношений, связанных с деятельностью акционерных обществ. В частности, установлено разделение акционерных обществ по типам на публичные акционерные общества и частные акционерные общества.

Названным Законом был также предусмотрен постепенный (в течение двух лет) переход от действующего на момент принятия Закона Украины "Об акционерных обществах" порядка, которым допускалось функционирование открытых акционерных обществ и закрытых акционерных обществ (Закон Украины "О хозяйственных обществах"), к новому порядку, которые вводится Законом Украины "Об акционерных обществах".

Приведением деятельности акционерных обществ, созданных до вступления в силу Законом Украины "Об акционерных обществах", в соответствие с данным Законом является, в частности, осуществление действий по внесению изменений в устав общества, которые в том числе предусматривают изменение наименования акционерного общества из открытого или закрытого акционерного общества в публичное акционерное общество или из открытого или закрытого акционерного общества в частное акционерное общество.

Президент указывал, что закон, который поступил на подпись, нивелирует концепцию правового регулирования деятельности акционерных обществ, введенную Законом Украины "Об акционерных обществах", и является шагом назад в развитии законодательства Украины на пути его адаптации к законодательству Европейского Союза.

Президент подчеркивал, что рассматриваемый закон продлевает существование открытых акционерных обществ, что, по сути, станет индульгенцией для тех акционерных обществ, которые в установленные сроки не выполнили требований Закона Украины "Об акционерных обществах". Это создало бы предпосылки для невыволнения в дальнейшем законодательно установленных требований, поскольку возникает прецедент отмены законодательных требований, которые не выполняются.

Поэтому Президент предлагал отклонить данный закон.