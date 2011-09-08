Динамика фондовых рынков сейчас носит инерционный характер - эксперт

В отсутствие значимых информационных поводов, равно как и в преддверии важных, динамика рынков рисковых активов в настоящее время носит инерционный характер.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Это значит, считает он, что импульсы движения рынков акций между психологически значимыми уровнями длятся в течение 1,5-3 торговых сессий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что продолжительность движения индекса S&P 500 от текущего уровня поддержки до первого вероятного уровня сопротивления составила как раз 1,5 торговые сессии. В результате украинским инвесторам не следует придавать неоправданно большое значение масштабу вчерашней динамики американских фондовых индексов.

По мнению аналитика, «рост украинского рынка акций в среду более чем на 3% является лишь будничным отголоском развития ситуации на мировых площадках. После того как фондовые индексы Соединенных Штатов нашли поддержку на нижней границе текущего торгового диапазона в ходе позавчерашней торговой сессии, техническая картина заметно улучшилась, что и обусловило преобладание покупателей».