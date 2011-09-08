Эксперт: прогресс в США и в ЕС является «позитивным экономическим шоком»

Конструктивный политический диалог в Соединенных Штатах, равно как и прогресс в реформировании бюджетных институтов Европейского Союза, безусловно, являются как раз тем видом позитивного экономического шока, на который рассчитывают оптимисты.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, считает он, «одно выступление просто не в силах перечеркнуть ожидания иррациональных действий политиков, которые дисконтирует рынок акций. Единственной позитивной новостью на данный момент является лишь то, что экономические данные указывают на сохранение пространства для политического маневра – рост мировой экономики, хоть и существенно замедляется, но все еще остается ростом».

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, наиболее важным событием ближайших двух дней станет выступление Барака ОБАМЫ, посвященное проблеме высокого уровня безработицы в США и – что более важно – резкому замедлению темпов создания новых рабочих мест. «При этом не следует забывать, что в текущих условиях набор инструментов фискальной политики ограничен, по сути, лишь вербальными интервенциями. Экономика Соединенных Штатов переживает последствия балансовой рецессии, а это значит, что само по себе желание создать новые рабочие места никоим образом не гарантирует их создания в реальности. Иными словами, высокий уровень безработицы является продуктом структурных изменений в экономике, а низкий темп создания новых рабочих мест – продукт закономерно низких темпов экономического роста», - отметил аналитик.

В результате, по мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, содержание выступления Президента США имеет небольшое значение с точки зрения планирования инвестиционной стратегии. Что по-настоящему важно – это наличие или отсутствие конструктивной реакции законодательной ветви власти. Таким образом, события предстоящих двух торговых сессий вряд ли станут решающими для поведения рынков акций на протяжении ближайших месяцев, полагает аналитик.