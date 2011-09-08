Украинские акции на ВФБ вчера пользовались спросом у инвесторов - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, вчера пользовались спросом у инвесторов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в среду, 7 сентября, вырос на 3,2% после снижения на 8,8% на протяжении пяти торговых сессий. Акции производителя молочных продуктов Milkiland вчера выросли на 0,9% после падений (-26,6%) на протяжении семи торговых сессий. Бумаги агрокомпании Kernel также продемонстрировали рост на 7,0%. Акции угледобывающей компании Sadovaya прибавили 5,6%. Однако торги бумагами производителя сахара Astarta закрылись падением котировок на 0,1%, а на протяжении пяти торговых сессий эти акции упали на 12,8%.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в среду котировки горнорудной компании Ferrexpo выросли на 8,4%. В то же время, акции производителя курятины MHP прибавили 4,8%.