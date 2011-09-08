Оценочная стоимость Utel составляет около 6% от реализационной цены самого «Укртелекома» - ФГИУ

Оценочная стоимость выделяемого из состава ПАО «Укретелеком» в отдельное юридическое лицо подразделения мобильной связи Utel составляет приблизительно 6% от реализационной цены (10 млрд. 575,1 млн. грн. - УНИАН) приватизированного пакета акций «Укртелекома».

Об этом сообщил журналистам в четверг, 8 сентября, глава департамента договорного менеджмента Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Юрий НИКИТИН.

По его словам, таковы результаты проведенной еще до продажи контрольного пакета «Укртелекома» его независимой оценки.

Глава департамента также отметил, что на данный момент ФГИУ проводит проверку выполнения собственником приватизированного предприятия своих инвестобязательств, которую планирует окончить до конца этого квартала. По его словам, единственными жалобами, которые поступили в ФГИУ с начала проведения проверки, пока что являются заявления бывших работников этого предприятия о выплате им меньших, чем оговаривалось, компенсаций при их увольнении по взаимному согласию.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины предоставил разрешение собственнику контрольного пакета акций «Укртелекома» - компании «ЕСУ» - на выделение подразделения мобильной связи Utel в отдельное юридическое лицо. Глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО отметил, что данное решение было выдано Фондом на соответствующее обращение компании «ЕСУ».

Справка УНИАН. Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.