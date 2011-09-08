Украинский рынок акций сегодня снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 8 сентября, снизился на 0,24% – до 616,69 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 235 млн. 614 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,83% – до 1591,21 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 218 млн. 155 тыс. грн., из них на срочном рынке – 93 млн. 450 тыс. грн.