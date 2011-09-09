Неутешительная статистика из еврозоны вызвала пессимизм на фондовых рынках - эксперты

На зарубежных фондовых биржах в четверг, 8 сентября, преобладали пессимистические настроения, связанные с неутешительной статистикой из еврозоны.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, вчера стало известно, что в июле профицит внешнеторгового баланса Германии снизился по сравнению с июнем, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Отрицательное сальдо торгового баланса Франции возросло до 6,5 млрд.евро, тогда как ожидалось, что оно будет на уровне 5.9 млрд. евро. Негатива на рынок добавили и новости о понижение Европейским центральным банком прогноза роста ВВП еврозоны.

По словам аналитиков, макроэкономические данные из США в четверг также не порадовали инвесторов. Данные от Министерства труда США в очередной раз засвидетельствовали проблемы на рынке труда. Рынок находился в ожидании выступления Барака ОБАМЫ относительно плана по созданию новых рабочих мест, что может оказать существенную поддержку рынку труда США и привести к росту индексов.

По информации аналитиков, среди статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс потребительских цен Германии, на данные по промышленному производству Франции и на торговый баланс Великобритании.

Аналитики отмечают, что торги на украинских рынках в четверг завершились снижением индексов. Среди акций индексной корзины Украинской биржи рост показали только акции Стахановского вагоностроительного завода (+1,5%), Азовстали (+0,73%) и «Укрнафты» (+0,05%). Лидерами снижения стали бумаги «Укртелекома» (-3,06%) и «Стирола» (-1,73%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 8 сентября, снизился на 0,24% – до 616,69 пункта. Общий объем торгов составил 235 млн. 614 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,83% – до 1591,21 пункта. Общий объем торгов составил 218 млн. 155 тыс. грн., из них на срочном рынке – 93 млн. 450 тыс. грн.