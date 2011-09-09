Польские „голубые фишки" потеряли сегодня утром около 2,5%

Варшава. Индикатор стоимости самых ликвидных бумаг Варшавской фондовой биржи WIG20 в начале торгов пятницы потерял около 2,5% на фоне новой волны распродаж на европейских площадках.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, начавшие день полупроцентным снижением «голубые фишки» к 10.19 достигли 2,9% минуса, снова опустившись ниже уровня 2,3 тыс пунктов.

После этого индекс отработал часть потерь и котировался в районе 2,5% ниже вчерашнего закрытия.

В начале торгов также дешевели бумаги средних и небольших компаний, индексы которых теряли 0,7–0,9%.

Индекс всего рынка WIG просел за первый час торгов на 1,6%.