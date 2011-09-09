Ожидаемое выступление Обамы предсказуемо не вдохнуло жизнь в рынки акций - эксперт

Уровень падения индекса Украинской биржи в четверг, 8 сентября, совпал с масштабом снижения фондовых индексов США.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи в четверг потерял 0,8%, индекс S&P 500 – 1%, NASADAQ – 0,8%. «Выступления Бена БЕРНАНКЕ и Жан-Клода ТРИШЕ, как и предполагалось, не оказали существенного влияния на динамику рынков рисковых активов в ходе торговой сессии четверга, а ожидаемое выступление Барака ОБАМЫ так же предсказуемо не вдохнуло жизнь в рынки акций в ходе азиатской торговой сессии», - подчеркнул аналитик. В результате перед открытием украинских торговых площадок в пятницу наблюдалась нейтрально-негативная динамика фьючерсов на индекс S&P 500 на фоне незначительного снижения стоимости промышленных сырьевых товаров.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром также стало известно, что рост индексов цен потребителей и производителей в Китае замедлился, к тому же рост потребительских цен оказался меньше ожиданий рынка: 6,2% против 6,3%. «В то же время, мы не ожидаем изменения тона Народного банка Китая, который, несмотря на видимое замедление экономической активности, продолжает настаивать на ужесточении монетарной политики для борьбы с инфляцией. Тем временем, снижение процентных ставок Центральным банком Бразилии неделей ранее, безусловно, усилило ожидания завершения цикла ужесточения экономической политики в странах с развивающейся экономикой», - сообщил аналитик.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на открытии украинского рынка акций в пятницу сложился умеренно негативный. В преддверии потока заявлений и комментариев еврочиновников в рамках саммита Большой семерки аналитик не рекомендует переносить спекулятивные позиции через выходные.