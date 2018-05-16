Судебные решения по ЗАлКу: не пора ли положить конец агонии?..

Высший хозяйственный суд Украины оставил ЗАлК в собственности российской компании РУСАЛ, отменив судебное решение о возврате предприятия в госсобственность. За сухими строчками официального сообщения - судьба единственного в Украине производителя первичного алюминия и его трудового коллектива, когда-то насчитывавшего 5 тысяч человек, а сегодня не дотягивающего и до 1 тысячи. Если отбросить условности, то с мая этого года ЗАлК в том виде, в котором он был куплен российскими инвесторами 10 лет назад, не существует. Собственник, так и не добившись от украинского правительства предоставления льготного тарифа на электроэнергию, законсервировал электролизное оборудование. А чем больше оно находится в этом состоянии, тем меньше шансы запустить его вновь. Сегодня от алюминиевого гиганта фактически остался один цех, производящий прокат из российского сырья, и непрофильное кремниевое производство. Но государство продолжает создавать видимость борьбы за выживание комбината, а собственник подыгрывает ему, заявляя, что не утратил интерес к возобновлению производства. Не пора ли положить конец этой агонии?

Последний шанс

8 сентября стало известно, что Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением от 30 августа 2011 года отменил решение Хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о разрыве договора купли-продажи контрольного пакета акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и возвращении акций в государственную собственность.

Высший хозсуд также направил дело о возвращении контрольного пакета акций ЗАлКа в госсобственность на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

Как сообщил глава департамента договорного менеджмента Фонда госимущества Юрий Никитин, собственник заявил о готовности начать переговорный процесс относительно выполнения взятых на себя инвестобязательств в случае предоставления ЗАлКу дифференцированного тарифа на электроэнергию. Между тем, по его словам, ФГИ намерен добиваться возврата предприятия в госсобственность в случае, если собственник не захочет выполнять условия инвестдоговора.

Стоит отметить, что по результатам рассмотрения апелляционных жалоб ФГИ и Генеральной прокуратуры Киевским апелляционным хозяйственным судом 17 апреля 2011 года было вынесено постановление, в соответствии с которым полностью удовлетворен иск ГПУ о разрыве договора купли-продажи государственного пакета акций ОАО "ЗАлК" и возврате его в госсобственность.

Таким образом Высший хозсуд дал РУСАЛу и Кабмину еще один шанс договориться, но он выглядит весьма призрачным.

Коса на камень

Собственник ЗАлКа продолжает настаивать на поставках комбинату электроэнергии, согласно дифференцированному тарифу, действовавшему для предприятия с 2002-го по февраль 2005 года. Дифтариф предполагает привязку цены 1 кВт электроэнергии для сверхэнергоемкого электролизного оборудования ЗАлКа к стоимости первичного алюминия на Лондонской фондовой бирже. Если цена алюминия падает, то и электроэнергия для комбината пропорционально дешевеет, соответственно, дорожает алюминий - растет и цена электричества. Однако Кабмин категорически отказывается идти на такой вариант, считая достаточным перевод ЗАлКа в первый класс потребителя энергии, что дает возможность комбинату получать электроэнергию по наиболее низкому для промпредприятий тарифу. Но это не устраивает РУСАЛ, который заявляет об убыточности алюминиевого производства при действующих ценах на электроэнергию в Украине. Власть в очередной раз повторяет, что дифтариф для ЗАлКа означает его датирование за счет других потребителей электроэнергии. «Если мы сделаем им скидку на электроэнергию, то фактически государство должно будет датировать около миллиарда гривен в год за счет этой скидки», - пояснял первый вице-премьер Андрей Клюев.

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации 8 августа обратилась в Кабмин с предложением разработать программу развития алюминиевой промышленности. В ее обращении особо подчеркивается необходимость экономического стимулирования производства первичного алюминия с целью недопущения негативных социальных последствий для трудового коллектива ЗАлКа.

Очень своевременно отмечено, учитывая сокращение 80% штата комбината. При этом часть высококлассных специалистов ЗАлКа уже переехала работать на предприятия РУСАЛа в Россию.

Но и РУСАЛ не устает заявлять, что по-прежнему готов вести переговоры о предоставлении ЗалКу дифференцированного тарифа и возобновлении производства. Однако, позволим себе предположить, что нынешняя ситуация на комбинате заставит его собственника занять еще более непримиримую позицию, потому что все предыдущие действия компании свидетельствуют о ее окончательном решении ликвидировать ЗАлК. Причина этому проста - потери РУСАЛа от остановки ЗалКа, мягко говоря, невелики. Всего компания производит до 3,9 млн. тонн алюминия в год, а комбинатом за последний предкризисный 2007 год выплавлено только 112 тыс. тонн первичного алюминия. Нетрудно подсчитать, что доля ЗАлКа составляет в общем производстве РУСАЛа не более 3%. При этом в разгар кризиса в мире было объявлено об остановке мощностей по производству 7,06 млн. тонн первичного алюминия. Среди «замороженных» предприятий были и намного более современные чем ЗАлК. Так что с точки зрения глобальных процессов на рынке, все более-менее логично. Запорожский комбинат РУСАЛУ не нужен, но что ему действительно нужно, так это суметь переложить ответственность за ликвидацию предприятия на украинские власти.

Кто больше прав?

Все же можно было побороться за рентабельность комбината, своевременно начав инвестировать в его модернизацию. Но РУСАЛ за 6 лет этого так и не сделал. Объем инвестиций в ЗАлК, заявленный россиянами, составил за этот период более 150 млн. долл. Однако независимые эксперты сходятся на том, что вложено в предприятие было лишь около 50 млн. долл. Но и 150 миллионов недостаточно для глубокой модернизации комбината. Для сравнения, поставщик сырья для ЗАлКа и других алюминиевых предприятий - Николаевский глиноземный завод - получил от своего собственника РУСАЛа около 330 млн. долларов инвестиций. В вопросе выдавливания последних соков из советских активов РУСАЛ, конечно же, не одинок. В Украине в принципе принято по максимуму заработать на устаревшем оборудовании, а когда оно становится нерентабельным, попросту закрыть производство.

Что же касается украинских чиновников, то они прекрасно понимают - комбинат в случае его возврата в госсобственность станет для государства неподъемным грузом. Кабмин, к стати, так и не смог решить вопрос предоставления дифтарифа на электроэнергию товарищу ЗАлКа по несчастью - Запорожскому титано-магниевому комбинату, который находится в госсобственности.

В случае дальнейшей реприватизации ЗАлКа возникает проблема обеспечения сырьем. Основной его поставщик - Николаевский глиноземный завод находится в собственности того же РУСАЛа, и там никаких претензий со стороны государства нет. Получается, привлекательность ЗАлКа для нового покупателя будет выглядеть крайне низкой, если только этот инвестор не уговорит РУСАЛ пойти на мировую, а самое главное, будет иметь в своем распоряжении дешевую электроэнергию. Такое сочетание кажется весьма маловероятным.

Вынося свое решение по ЗАлКу, Высший хозсуд, безусловно, руководствовался исключительно нормами законодательства, но оставив комбинат его нынешнему собственнику, он невольно учел и государственный, а точнее правительственный интерес. Ведь понятно, что лишних проблем никому не нужно.

Нельзя не упомянуть и о том, что инвестор в лице РУСАЛа, а тогда еще СУАЛа, пришел на ЗАлК в 2004 году (до этого времени комбинатом владел «АвтоВАЗ-инвест»), то есть, тогда, когда для комбината еще действовал дифференцированный тариф на электроэнергию. После его отмены в феврале 2005 года комбинату еще удавалось какое-то время работать рентабельно, но затем фактор устаревшего энергоемкого оборудования свел на нет прибыль предприятия.

В результате можно говорить о том, что по отношению к РУСАЛу со стороны украинских властей все же было определенное «кидалово». Вывод один - РУСАЛ не хуже и не лучше других зарубежных собственников украинских предприятий, просто обстоятельства и экономическая целесообразность заставили его пойти на закрытие ЗАлКа. А вот украинское правительство, в котором не осталось даже профильного министерства (Минпромполитики ликвидировано, взамен ничего не создано) для работы с такими предприятиями, явно несет большую ответственность за ликвидацию алюминиевой промышленности в стране. Пусть не все претензии касаются непосредственно Кабмина Азарова (при премьере Тимошенко тоже никто особенно проблемой ЗАлКа не озаботился), но именно нынешнее правительство позволило довести ситуацию до ее логического конца. Не исключено, что так и следовало поступить - поступлений в госбюджет от экономической деятельности ЗАлКа не видели уже несколько лет, тогда как генерировать всевозможные долги он продолжал. Но что больше всего раздражает в сложившейся ситуации, так это не способность украинских чиновников взять на себя ответственность и открыто заявить: ЗАлК стране не нужен и единственное, что ее беспокоит, так это соблюдение собственником всех законных требований при его ликвидации. Так нет же, Генпрокуратура подает иски, суды выносят решения, Фонд госимущества заседает, а налогоплательщики оплачиваю отнюдь не маленькие зарплаты всех этих деятелей, занимающихся, по сути, переливанием из пустого в порожнее...

Антон Лосев (УНИАН)