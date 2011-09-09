Эксперты: украинские акции на ВФБ вчера продемонстрировали положительную динамику

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в четверг, 8 сентября, положительную динамику.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс WIGUKR в четверг вырос на 0,3%. Лидерами роста стали акции производителя аккумуляторов WESTA (+2,2%), которые прибавили 12,8% на протяжении трех торговых сессий. Среди других лидеров роста оказались бумаги агрокомпаний Astarta (+1,4%) и Kernel (+1,0%).

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в четверг украинские акции продемонстрировали смешанную динамику. Торги акциями производителя курятины MHP закрылись падением котировок на 4,2%. Бумаги нефтегазовых компаний Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas выросли на 3,8% и 4,8% соответственно.