На европейских фондовых рынках снова обвал

Фондовые торги в Европе открылись резким снижением ведущих индексов, продолжая тенденции конца прошлой недели, сообщает РБК.

В результате, британский FTSE 100 упал в начале торгов на 2,2%, французский CAC 40 - на 4%, немецкий DAX - на 2,88%. Стоимость акций французских банков, уязвимых к сценарию дефолта отдельных стран еврозоны, существенно упала - котировки BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole рухнули на 11-12%.

Причины, толкавшие вниз котировки, остались прежними: разногласия в ЕЦБ относительно программы выкупа еврооблигаций (приведшие к увольнению члена правления Юргена ШТАРКА), возможный дефолт Греции и проблемы европейских банков, рейтинги которых оказались под ударом из-за крупных инвестиций в суверенные долговые инструменты еврозоны.

Еще одним серьезным негативным фактором стали проблемы Италии - рынок ожидает, что уже на этой неделе агентство Moody`s опустит рейтинг страны с нынешнего уровня Aa2. На этом фоне серьезно подешевели акции итальянских банков - UniCredit (-5,8%) и Intesa Sanpaolo (-4,4%).