Польские "голубые фишки" пробили минимум, достигнутый в августе

Варшава. Индекс самых ликвидных бумаг Варшавского фондового рынка в начале торгов понедельника пробил минимальное значение, достигнутое в августе фондовой паники августа.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG20, который закрылся в пятницу, 9 сентября, почти 5% снижением, за первый час сегодняшних торгов просел еще на более чем 3%.

«Голубые фишки» отбились от уровня около 2,160 тыс. пунктов, что на около 30 пунктов ниже минимума 10 августа, когда индикатор самых ликвидных бумаг польского рынка достиг минимального значения с февраля 2010 года.

В начале понедельника дешевели также бумаги средних и небольших компаний, индексы которых к 9.35 просели на около 3,3% и 2,3%.

Индекс всего рынка терял в начале дня 3,4%.

Как сообщал УНИАН, WIG20, который за первые десять дней августа слетел с уровня с более 2,7 тыс. до менее 2,2 тыс. пунктов, к концу прошлого месяца поднялся до 2,450 тыс. пунктов.

С началом сентября главный индекс опять начал снижаться.