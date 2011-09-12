ПФТС выставит на аукционе 28 сентября 1% своего уставного фонда

Фондовая биржа ПФТС выставит на аукционе 28 сентября около 1% своего уставного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба ПФТС.

Продавцом выступает Ассоциация «Фондовое партнерство». К продаже будет предложено 32 акции (около 1% уставного фонда). Начальная цена одной акции составляет 11 тыс. грн., начальная цена пакета - 352 тыс. грн.

Участниками аукциона могут быть лица, которые находятся в списке потенциальных участников аукциона и являются членами ПФТС по состоянию на дату проведения аукциона.

Справка УНИАН. Фондовая биржа ПФТС является организатором торговли ценными бумагами, имеет соответствующую лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР). Общий объем торгов ПФТС в 2010 г. - 61,3 млрд. грн., доля рынка - 46,6%. По результатам торгов рассчитывается и публикуется индекс ПФТС.

Общее количество акций фондовой биржи ПФТС составляет 3201 шт. Контрольным пакетом биржи владеет российская ММВБ, акционерами ПФТС также является Ассоциации «Фондовое партнерство», участники рынка и другие лица.