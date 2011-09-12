Фондовые рынки Азии упали из-за новостей в Европе

Фондовые рынки Азии упали в понедельник из-за опасений по поводу того, что долговые проблемы Европы и обвал котировок на американском фондовом рынке лишь усугубятся, а ужесточение правил в Британии будет стоить немалых денег банковским гигантам, сообщает Reuters.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng обрушился на 4,21% - до 19.030,54 пункта из-за обвала котировок самого весомого компонента индекса - банка HSBC Holdings Plc - до минимума с июля 2009 г. после сообщений о грядущей суровой реформе банковской системы Британии.

Банки Великобритании должны оградить свои розничные подразделения от рисковых инвестиционных отделов и нарастить капитал, чтобы защитить налогоплательщиков от будущих кризисов, говорится в предложении Независимой банковской комиссии (ICB), которое может стоить банкам до 7 млрд. фунтов (11 млрд. долл.) в год.

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei потерял 2,31%, опустившись до 8.535,67 пункта - минимума двух с половиной лет.

Сводный индекс азиатских фондовых площадок, кроме Японии, рухнул на 3,21% - до 411,05 пункта.