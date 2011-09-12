Индекс ПФТС обвалился на 4,44%, Украинской биржи - на 5,85%

Индекс ПФТС в понедельник, 12 сентября, по состоянию на 16:04 обвалился на 4,44% – до 572,48 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд. 426 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по состоянию на 16:08 упал на 5,85% – до 1430,30 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 86 млн. 824 тыс. грн., из них на срочном рынке – 47 млн. 542 тыс. грн.

Падение украинского рынка проходит на фоне продолжающегося обвала на мировых рынках вследствие разногласий в ЕЦБ относительно программы выкупа еврооблигаций, возможного дефолта Греции и ужесточения требований для банковской системы Великобритании.