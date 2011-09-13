«Проминвестбанк» выпустит облигации на 1,5 млрд. грн.

«Проминвестбанк» (Киев) выпустит облигации серий D, Е и F на общую сумму 1,5 млрд. грн., по 500 млн. грн. каждая серия.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, общее количество выпуска бумаг составит 1,5 млрд. штук, номинал одной облигации – 1 тыс. грн.

Дата начала размещения облигаций серии D – 20 сентября 2011 года, серии Е – 1 ноября 2011 года, серии F – 1 февраля 2012 года.

Облигации серий D и Е выпущены на срок 2 года, серии F – на 2,5 года.

Процентная ставка по облигациям серии D и Е – 12,5%, по серии F – 12,75% годовых.

Размещение облигаций серий D, E и F будет проводиться на фондовых биржах ПФТС и «Перспектива» самостоятельно банком и андеррайтерами: ООО "Инвестиционный Капитал Украина" и ПАО "ВТБ Банк" (Киев).

Средства, привлеченные от размещения облигаций серий D, E и F, в полном объеме будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля.

По данным пресс-службы, новый выпуск облигаций и проспект эмиссии уже зарегистрировала Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк («Проминвестбанк») создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составляли 34,59 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 27,162 млрд. грн., обязательства - 29,997 млрд. грн., уставный капитал - 5,299 млрд. грн., собственный капитал - 4,593 млрд. грн.

«Проминвестбанк» в первом полугодии 2011 г. получил прибыль в 3,6 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация), по состоянию на 15 августа т.г., владеет 97,85% акций «Проминвестбанка».