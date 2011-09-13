Украинский фондовый рынок сегодня вырос
19:23, 13 сентября 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 13 сентября, повысился на 0,21% – до 574,51 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 93,3 млн. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 2,83% – до 1485,92 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 197 млн. грн., из них на срочном рынке – 90,3 млн. грн.
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