Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 13 сентября, повысился на 0,21% – до 574,51 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 93,3 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 2,83% – до 1485,92 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 197 млн. грн., из них на срочном рынке – 90,3 млн. грн.