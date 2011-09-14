Председателем правления «ФК Сократ» назначен Федор Гречанинов

Председателем правления ЧАО «ФК Сократ» назначен Федор ГРЕЧАНИНОВ.

Об этом сообщается в пресс-релизе инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Согласно полученной информации, Андрей СНЕГИРЕВ, возглавлявший компанию ЧАО «ФК Сократ» с октября 2008 года, в связи с окончанием срока контракта завершает свою деятельность на посту председателя правления компании. Являясь ее акционером, он войдет в состав наблюдательного совета ЧАО «ФК Сократ».

«В связи с выполнением мной основных задач акционеров по изменению бизнес-модели и оптимизации структуры инвестиционной группы «Сократ», предусмотренных моим трехлетним контрактом, я инициировал приглашение Федора ГРЕЧАНИНОВА на позицию председателя правления, учитывая его системный опыт как в области корпоративного финансирования, так и в сфере создания и управления инвестиционной компанией. Весной мы достигли стратегических договоренностей, которые в настоящий момент окончательно реализовали», - отметил А.СНЕГИРЕВ.

Как говорится в пресс-релизе, Ф.ГРЕЧАНИНОВ имеет 15-летний опыт работы на украинском фондовом рынке. До прихода в инвестиционную группу «Сократ» он занимал должность управляющего партнера и главы управления корпоративного финансирования инвестиционной компании Mosaic Investments. Ранее возглавлял компанию Griffon Capital, руководил управлением корпоративного финансирования «Альфа Капитал» (Украина) и «Альфа-Банк» (Украина). Ф.ГРЕЧАНИНОВ работал с ведущими украинскими компаниями в секторах продуктов питания, сельского хозяйства, телекоммуникаций и масс-медиа, здравоохранения и фармацевтики, целлюлозно-бумажной промышленности.

Ф.ГРЕЧАНИНОВ отметил: «Ситуация, сложившаяся за последние несколько лет под влиянием колебаний в мировой экономике, явно показывает, что дальнейшее развитие украинского фондового рынка возможно в том случае, если он действительно станет местом встречи украинских инвесторов и украинских эмитентов. У украинских компаний должна быть возможность привлекать капитал в своей стране, а у украинских инвесторов – возможность получить доступ к качественным отечественным бумагам. Мы видим в этом большой потенциал и в этом направлении будем активно работать».

Справка УНИАН. Инвестиционная группа «Сократ» была основана в 1994 году и сегодня является одним из ведущих операторов рынка капитала Украины. Это универсальная инвестиционная группа с полным комплексом услуг и готовых стратегий для широкого спектра инвесторов. Основными направлениями деятельности группы являются инвестиционный банкинг, торговля ценными бумагами, предоставление услуг интернет-трейднига, хранение ценных бумаг, управление ценными бумагами.

«Сократ» является партнером Венской Фондовой Биржи, IPO партнером Варшавской Фондовой Биржи и имеет статус эксклюзивного партнера Global M&A в Украине. Инвестиционная группа «Сократ» является соучредителем ПФТС и Украинской биржи, а также входит в Координационный совет по вопросам интернет-трейдинга Украинской биржи с момента его основания.