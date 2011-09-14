Ситуация с долговыми проблемами Греции остается неоднозначной - эксперты

Ситуация с долговыми проблемами Греции все еще остается неоднозначной.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Тем не менее, считают аналитики, некоторые новости все-таки дают фондовым рынкам повод для оптимистических настроений. Так, Китай и Италия ведут переговоры о покупке итальянских облигаций Китаем. Во вторник, 13 сентября, рынок поддержало и заявление Ангелы МЕРКЕЛЬ о том, что неконтролируемый дефолт Греции недопустим. Кроме того, вчера стало известно о снижении импортных цен в США, что также порадовало торговцев.

По информации аналитиков, сегодня будет опубликован большой блок макроэкономической статистики, которая может повлиять на ход торгов. В еврозоне выйдут данные по промышленному производству, а в США – индекс цен производителей и данные по розничным продажам.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые рынки завершили торги вторника ростом. Все акции индексной корзины Украинской биржи, кроме «Стирола» (-0,47%), закончили день на положительной территории. Лидерами роста стали бумаги «Укртелекома» (+5,53%) и Стахановского вагоностроительного завода (+4,25%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 13 сентября, повысился на 0,21% – до 574,51 пункта. Общий объем торгов составил 93,3 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,83% – до 1485,92 пункта. Общий объем торгов составил 197 млн. грн., из них на срочном рынке – 90,3 млн. грн.