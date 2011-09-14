Эксперт: оптимисты на рынках акций одержали временную победу над пессимистами

Оптимисты одержали временную победу над пессимистами в борьбе между отсутствием повода для оптимизма и очевидной перепроданностью акций, которая окончательно сформировалась в понедельник, 12 сентября.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Таким образом, полагает он, «динамика рынков акций остается заложницей быстро меняющихся настроений при отсутствии по-настоящему важных информационных поводов. Это значит, что, несмотря на формирование благоприятных технических формаций, например, как в случае с акциями «Центрэнерго», продолжение восходящего движения даже акций отдельных эмитентов в течение 3-5 торговых сессий не гарантировано».

По словам аналитика, во вторник, 13 сентября, индекс Украинской биржи вырос на 2,8% на фоне восстановления стоимости рисковых активов во второй половине торговой сессии.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 13 сентября, повысился на 0,21% – до 574,51 пункта. Общий объем торгов составил 93,3 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,83% – до 1485,92 пункта. Общий объем торгов составил 197 млн. грн., из них на срочном рынке – 90,3 млн. грн.