Индикатором смены настроений инвесторов сегодня станет динамика сырьевых валют - эксперт

Индикатором смены настроений в течение сегодняшней торговой сессии станет динамика сырьевых валют против доллара США.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, внешний фон на открытии украинского рынка акций сегодня сложился негативный.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 снижались более чем на 1% в результате новой интерпретации сложившейся ситуации на европейском долговом рынке. «Фактически утреннее снижение рынков акций в среду полностью нивелирует достижения вчерашней торговой сессии», считает аналитик.

Он отметил, что под наиболее сильным давлением продавцов в настоящее время находятся котировки нефти, а также австралийского и новозеландского долларов. «Это говорит о том, что на старте сегодняшней европейской торговой сессии мы наблюдали проявление классического снижения аппетита к риску», - объяснил П.ИЛЬЯШЕНКО.