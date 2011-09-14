Очередной аукцион по ОВГЗ снова прошел безрезультатно – эксперт

Очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) снова прошел безрезультатно.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, правительству на аукционе во вторник, 13 сентября, не удалось продать ни одну облигацию из четырех предлагаемых серий. Это ОВГЗ со сроком погашения 84 дня, 280 дней, 686 дней и долгосрочные государственные облигации с досрочным погашением 1764 дня.

Как сообщил А.КОМАРОВСКИЙ, спрос со стороны банковской системы на вчерашнем аукционе составил 360 млн. грн. Всего было подано четыре заявки: две на трехмесячные ОВГЗ с минимальным бидом 12%, одна заявка на девятимесячные ОВГЗ с доходностью 13,5% и одна на двухлетние ОВГЗ.

Аналитик отметил, что через неделю Министерство финансов постарается разместить шестимесячные, годовые, двухлетние, а также долгосрочные амортизационные государственные облигации.