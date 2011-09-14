Украинские акции на ВФБ во вторник показали значительный рост - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже во вторник, 13 сентября, продемонстрировали значительный рост.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как результат, отмечают аналитики, индекс WIGUKR во вторник вырос на 4,2%. Лидерами роста стали акции агрокомпании Astarta (+ 9,9%), которые на протяжении предыдущих торговых сессий упали на 6,7%. Бумаги производителя подсолнечного масла Kernel (+3,8%) также продемонстрировалиповышение котировок.

По словам аналитиков, на Лондонской фондовой бирже во вторник украинские акции продолжили терять позиции. Торги акциями горнорудной компании Ferrexpo закрылись снижением котировок на 0,4%, а по итогам четырех торговых сессий эти бумаги упали на 6,9%. Акции производителя яиц Avangard вчера упали на 7,2%. Бумаги нефтегазовой компании JKX Oil & Gas снизились на 1%.