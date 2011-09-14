Высокие риски из-за нестабильности в мире препятствуют торговле украинскими акциями - эксперт

Высокие риски, связанные с нестабильностью мировой экономики и долговыми проблемами европейского региона, препятствуют активной рыночной торговле украинскими акциями.

Такую точку зрения высказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «украинский биржевой рынок в среду, 14 сентября, торговался в противоречивом ключе недалеко от границы закрытия предыдущей сессии. Традиционно небольшие объемы сделок свидетельствуют о том, что инвесторов по-прежнему одолевают сомнения относительно того, куда будет двигаться рынок в ближайшее время».

Как подчеркнул А.КУШНАРЕВ, в среду общую неопределенность усиливали заявления руководителя Госсовета Китая В.ЦЗЯБАО, отметившего, что проблемные страны не должны полагаться на финансовую помощь со стороны Пекина, хотя недавняя информация о том, что КНР планирует направить средства на выкуп итальянских гособлигаций, опровергнута не была.

Аналитик сообщил, что негативную реакцию игроков в среду вызывала слабая макроэкономическая статистика, публиковавшаяся в течение дня. Июльский прирост промышленного производства в еврозоне составил 1,0%, в то время как прогнозировалось, что показатель вырастет на 1,5%. Розничные продажи в США в августе остались без изменений против ожидавшегося роста на 0,2%.

По словам А.КУШНАРЕВА, эта информация усугубилась утренней новостью о том, что агентство Moody`s понизило рейтинги двух ведущих французский банков – Societe Generale и Credit Agricole. Дополнительное давление на рынок оказала информация о том, что агентство Fitch ухудшило кредитные рейтинги ряда испанских провинций, присвоив им негативный прогноз.

Аналитик также отметил, что под занавес украинской сессии рыночная волатильность повысилась, что было связано с увеличением спекулятивной составляющей в динамике акций «Укрнафты». С 16 сентября бумаги компании будут поставлены в лист ожидания на исключение из индексной корзины, а free-float по акциям будет уменьшен с 8,0% до 0,5%.

А.КУШНАРЕВ обратил внимание, что, несмотря на преобладавший поток зарубежного негатива, по результатам торгов в среду индикатор Украинской биржи вырос на символические 0,02%. Лидерами ценового роста среди голубых фишек стали акции Стахановского ВСЗ, поднявшиеся на 1,89%. В настоящее время бумаги эмитента сильно перепроданы и являются привлекательными для кратковременных покупок. Тройку аутсайдеров дня составили акции «Райффайзен Банка Аваль» (-1,68%), «Укрнафты» (-0,92%) и «Мотор Сичи» (-0,77%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 14 сентября, повысился на 1,71% – до 584,34 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 380 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,02% – до 1486,21 пункта. Общий объем торгов составил 143 млн. грн., из них на срочном рынке – 66 млн. грн.