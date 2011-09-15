ГКЦБФР утвердила порядок осуществления операций РЕПО

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) одобрила проект решения «Об утверждении Порядка осуществления на фондовых биржах сделок РЕПО».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Как отметили в ГКЦБФР, утвержденным порядком вводятся основные требования к порядку осуществления операций РЕПО на фондовых биржах, устанавливаются предмет и срок операции РЕПО, условия договора РЕПО, его реквизиты, регламентируются обязанности бирж и др.

По словам и.о. директора департамента методологии рынка ценных бумаг ГКЦБФР Елены ВЕЛИЧКО, в процессе работы над порядком были собраны и учтены предложения от участников фондового рынка, представителей бирж и USAID.