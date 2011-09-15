Украинские акции показали сравнительную устойчивость на изменчивом внешнем фоне - эксперт

Украинский рынок акций в течение двух торговых сессий показал сравнительную устойчивость на резко изменяющемся внешнем фоне.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

С другой стороны, добавил он, «источники оптимизма инвесторов на зарубежных площадках, к сожалению, нельзя отнести к категории устойчивых».

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, в течение торговой сессии среды, 14 сентября, значение индекса Украинской биржи четыре раза опускалось на отрицательную территорию. В результате индексу так и не удалось закрепиться выше уровня закрытия предыдущего дня, тем более преодолеть уровень 1500 пунктов. Вместо этого рост индикатора по итогам торговой сессии составил всего 0,02%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 14 сентября, повысился на 1,71% – до 584,34 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 380 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,02% – до 1486,21 пункта. Общий объем торгов составил 143 млн. грн., из них на срочном рынке – 66 млн. грн.