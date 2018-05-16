На что тонко намекнуло Украине агентство S&P?

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s (S&P), которое в последнее время не покидает некая аура скандальности (стоит вспомнить снижение кредитного рейтинга США и последовавшее за этим расследование американского Минюста относительно деятельности агентства в преддверии кризиса 2008 г.), на днях снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в национальной валюте с «ВВ-» до «В+». Между тем, S&P подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте на уровне «B +».

Кроме того, подтверждены краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В». Прогноз по рейтингам - «стабильный».

Таким образом, с одной стороны, мы имеем определенный негатив, связанный со снижением суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в национальной валюте, с другой - агентство подтвердило рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте. По оценке S&P, украинское правительство имеет реальную возможность улучшить ситуацию внутри страны. Какие риски для Украины может спровоцировать решение агентства? Данный вопрос УНИАН прокомментировал ряд ведущих экспертов .

Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" Александр Вальчишен:

- Агентство S&P, на мой взгляд, говорит об очевидных вещах, в этом нет ничего нового. Что касается вероятных последствий, то обнародованное им решение может потенциально повысить стоимость новых заимствований для Минфина на внутреннем рынке. Но это, скорее, гипотеза, поскольку таких операций с ОВГЗ в последнее время нет, так как инвесторы и правительство расходятся в оценке доходности новых госзаимствований. Запросы инвесторов стали выше еще до появления новости от S&P, что говорит о высоком риске для правительства столкнуться с рядом проблем в ближайшем будущем (от неопределенности в вопросе сотрудничества с МВФ до наполнения бюджета при торможении роста экономики).

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин:

- Решение S&P, скорее, сигнал о том, что государственное финансирование посредством внутренних облигаций имеет определенные риски. Эти ценные бумаги на сегодня являются недостаточно привлекательным инструментом и не позволяют в полной мере профинансировать хотя бы часть государственного дефицита. С другой стороны, существует риск, что основным инвестором в данной ситуации выступит Национальный банк, что в свою очередь может спровоцировать раскручивание инфляции. Фактически S&P предупреждает, что есть ряд внутренних проблем, связанных с государственными финансами. Что касается внешних обязательств, то негатив от рейтинга по национальной валюте на них не распространяется.

Заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей Кульпинский:

- Прежде всего стоит отметить, что агентство S&P еще не до конца разобралось в экономике США. Суверенный рейтинг страны был понижен до уровня АА+ несмотря на то, что доллар остается резервной валютой и навряд ли утратит этот статус в ближайшие 5 лет. Агентство также с опозданием разобралось с ипотечными облигациями США в 2006-2008 гг.

Рейтинг в отношении Украины в большей степени касается монетарной политики, роль которой даже в теории остается невысокой при фиксированном валютном курсе. В своем сообщении агентство говорит о риске усиления в ближайшее время контроля движения капитала в Украине. В то же время совершенно не учитывается потенциал использования внутренних сбережений и период, когда экономика ориентировалась на поступления от экспорта, при этом внешние долги были незначительными (2002-2005 гг.). Тогда экономика росла в среднем на 7%. После притока частного капитала (2005-2008 гг.) и кредитов МВФ (2008-2011 гг.) внешний долг существенно вырос и резервы НБУ, как и его курсовая политика, все в большей степени зависят от временных источников капитала. Это говорит о необходимости постепенного отказа от внешних источников финансирования и деструктивных для экономики инвестиций, подобных тем, что были в банковском секторе (о них почему-то не говорится). «Вероятность ограничения правительством доступа к обмену валюты, необходимой украинским заемщикам для обслуживания и погашения долга», о которой говорится в сообщении агентства, можно приравнять к национализации иностранного имущества. Скорее всего, такие угрозы со стороны S&P вряд ли будут серьезно восприняты участниками рынка. При этом снижение рейтинга по обязательствам в национальной валюте абсолютно не обосновано на фоне как высокого спроса отечественных банков на гособлигации, так и значительных поступлений в бюджет. Причем потенциал есть, много налоговых источников еще не достаточно задействованы, в частности, банковский сектор. Риски непогашения внутреннего долга до конца текущего года не такие уже и высокие.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко:

- Возможно, рейтинговое агентство испугалось достаточно высокого уровня инфляции. Очевидно S&P считает, что есть какие-то девальвационные риски. Относительно последствий, то нельзя исключать, что присутствующие на сегодня в Украине портфельные инвесторы могут начать вывод части своих капиталов за рубеж, возможно на фондовом рынке будут какие-то изменения, инвесторы будут стараться работать с теми активы, которые номинированы в твердой валюте, а не в гривне. При этом решение S&P не должно повлиять на ситуацию на внешних рынках, поскольку рейтинг Украины в этой сфере остался неизменным.

Андрей Гарасим (УНИАН)