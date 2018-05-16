На что тонко намекнуло Украине агентство S&P?
S&P обнародовало достаточно неоднозначное решение по рейтингу Украины. Какие риски оно может спровоцировать прокомментировал УНИАН ряд ведущих экспертов...
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s (S&P), которое в последнее время не покидает некая аура скандальности (стоит вспомнить снижение кредитного рейтинга США и последовавшее за этим расследование американского Минюста относительно деятельности агентства в преддверии кризиса 2008 г.), на днях снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в национальной валюте с «ВВ-» до «В+». Между тем, S&P подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте на уровне «B +».
Кроме того, подтверждены краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В». Прогноз по рейтингам - «стабильный».
Таким образом, с одной стороны, мы имеем определенный негатив, связанный со снижением суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в национальной валюте, с другой - агентство подтвердило рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте. По оценке S&P, украинское правительство имеет реальную возможность улучшить ситуацию внутри страны. Какие риски для Украины может спровоцировать решение агентства? Данный вопрос УНИАН прокомментировал ряд ведущих экспертов.
Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" Александр Вальчишен:
- Агентство S&P, на мой взгляд, говорит об очевидных вещах, в этом нет ничего нового. Что касается вероятных последствий, то обнародованное им решение может потенциально повысить стоимость новых заимствований для Минфина на внутреннем рынке. Но это, скорее, гипотеза, поскольку таких операций с ОВГЗ в последнее время нет, так как инвесторы и правительство расходятся в оценке доходности новых госзаимствований. Запросы инвесторов стали выше еще до появления новости от S&P, что говорит о высоком риске для правительства столкнуться с рядом проблем в ближайшем будущем (от неопределенности в вопросе сотрудничества с МВФ до наполнения бюджета при торможении роста экономики).
Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин:
- Решение S&P, скорее, сигнал о том, что государственное финансирование посредством внутренних облигаций имеет определенные риски. Эти ценные бумаги на сегодня являются недостаточно привлекательным инструментом и не позволяют в полной мере профинансировать хотя бы часть государственного дефицита. С другой стороны, существует риск, что основным инвестором в данной ситуации выступит Национальный банк, что в свою очередь может спровоцировать раскручивание инфляции. Фактически S&P предупреждает, что есть ряд внутренних проблем, связанных с государственными финансами. Что касается внешних обязательств, то негатив от рейтинга по национальной валюте на них не распространяется.
Заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей Кульпинский:
- Прежде всего стоит отметить, что агентство S&P еще не до конца разобралось в экономике США. Суверенный рейтинг страны был понижен до уровня АА+ несмотря на то, что доллар остается резервной валютой и навряд ли утратит этот статус в ближайшие 5 лет. Агентство также с опозданием разобралось с ипотечными облигациями США в 2006-2008 гг.
Рейтинг в отношении Украины в большей степени касается монетарной политики, роль которой даже в теории остается невысокой при фиксированном валютном курсе. В своем сообщении агентство говорит о риске усиления в ближайшее время контроля движения капитала в Украине. В то же время совершенно не учитывается потенциал использования внутренних сбережений и период, когда экономика ориентировалась на поступления от экспорта, при этом внешние долги были незначительными (2002-2005 гг.). Тогда экономика росла в среднем на 7%. После притока частного капитала (2005-2008 гг.) и кредитов МВФ (2008-2011 гг.) внешний долг существенно вырос и резервы НБУ, как и его курсовая политика, все в большей степени зависят от временных источников капитала. Это говорит о необходимости постепенного отказа от внешних источников финансирования и деструктивных для экономики инвестиций, подобных тем, что были в банковском секторе (о них почему-то не говорится). «Вероятность ограничения правительством доступа к обмену валюты, необходимой украинским заемщикам для обслуживания и погашения долга», о которой говорится в сообщении агентства, можно приравнять к национализации иностранного имущества. Скорее всего, такие угрозы со стороны S&P вряд ли будут серьезно восприняты участниками рынка. При этом снижение рейтинга по обязательствам в национальной валюте абсолютно не обосновано на фоне как высокого спроса отечественных банков на гособлигации, так и значительных поступлений в бюджет. Причем потенциал есть, много налоговых источников еще не достаточно задействованы, в частности, банковский сектор. Риски непогашения внутреннего долга до конца текущего года не такие уже и высокие.
Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко:
- Возможно, рейтинговое агентство испугалось достаточно высокого уровня инфляции. Очевидно S&P считает, что есть какие-то девальвационные риски. Относительно последствий, то нельзя исключать, что присутствующие на сегодня в Украине портфельные инвесторы могут начать вывод части своих капиталов за рубеж, возможно на фондовом рынке будут какие-то изменения, инвесторы будут стараться работать с теми активы, которые номинированы в твердой валюте, а не в гривне. При этом решение S&P не должно повлиять на ситуацию на внешних рынках, поскольку рейтинг Украины в этой сфере остался неизменным.
Андрей Гарасим (УНИАН)