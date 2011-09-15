Эксперты: внешний новостной фон для украинского рынка акций вчера был неоднозначным

Внешний новостной фон для украинского фондового рынка в среду, 14 сентября, был довольно неоднозначным.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, торги на Украинской бирже в среду завершились вблизи уровней открытия. На протяжении всего дня на рынке преобладал оптимизм, но в конце торгов слабая статистика из США негативно сказалась на динамике индекса Украинской биржи. Помимо этого, Moody`s Investors Service понизило рейтинги двух крупнейших французских банков – Credit Agricole и Societe Generale, мотивируя это тем, что эти банки являются крупными держателями греческих облигаций. Несмотря на заявление премьер-министра Китая о том, что развитые страны должны сами решать проблемы суверенного долга, рынок все же надеется, что Китай протянет руку помощи Европе. Статистика по розничным продажам и производственным запасам, вышедшая в США, оказалась хуже ожиданий рынка, что негативно отразилось на настроениях инвесторов.

Аналитики констатируют, что отечественные фондовые площадки завершили среду ростом. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи снижение показали акции «Райффайзен Банка Аваль» (-1,68%), «Укрнафты» (-0,92%) и «Мотор Сичи» (-0,77%). Лидерами роста стали акции Стахановского вагоностроительного завода (+1,89%), Авдеевского КХЗ (+0,84%) и «Центрэнерго» (+0,78%).

По информации аналитиков, сегодня как по Европе, так и по США публикуется большой блок макроэкономической статистики. Среди наиболее важных данных - индекс потребительских цен в Еврозоне и США, а также индекс деловой активности и промышленное производство в США.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 14 сентября, повысился на 1,71% – до 584,34 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 380 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,02% – до 1486,21 пункта. Общий объем торгов составил 143 млн. грн., из них на срочном рынке – 66 млн. грн.