Украинские акции на ВФБ оказались под влиянием негативных настроений рынка - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в среду, 14 сентября, оказались под влиянием негативных настроений рынка.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в среду упал на 0,8%. Инвесторы распродавали акции производителя молочных продуктов Milkiland (-2,0%). Среди других лидеров падения оказались бумаги производителя аккумуляторов WESTA (-3,3%) и агрокомпании Astarta (-2,5%).

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в среду акции производителя яиц Avangard выросли на 6,0%. Котировки горнорудной компании Ferrexpo повысились на 3,3%.