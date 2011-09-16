Рынок акций останется крайне чувствительным к европейским новостям - эксперт

Рынок акций сегодня останется крайне чувствительным к европейским новостным заголовкам.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что доходность двухлетних долговых обязательств Италии снова достигла уровня 4,5% (уровень, на котором ЕЦБ был вынужден начать интервенции). Сегодня раздражителем прессы станет встреча европейских министров финансов, в которой примет участие и министр финансов США Тимоти Гайтнер.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на открытии украинского рынка акций в пятницу, 16 сентября, сложился умеренно позитивный. Сегодня утром значение фьючерсов на индекс S&P 500 продолжает оставаться выше уровня 1200 пунктов, что является позитивным сигналом на старте торговой сессии в Украине. При этом, учитывая высокий уровень неопределенности, аналитик не рекомендует игрокам фондового рынка переносить спекулятивные позиции через выходные.