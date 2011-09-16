WIG-Ukraine закончил четверг более 1% ростом

Варшава. Индикатор стоимости бумаг украинских эмитентов на польской фондовой бирже закончил торги четверга «скромным» 1,3% плюсом на фоне более чем 3-процентного отскока варшавских «голубых фишек».

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine закрылся на максимальных значениях сессии 810,30 пункта при торгах на около 8 млн. долларов.

Главный индекс польского рынка WIG20, который в ходе торгов пробил 2,3 тыс. пунктов, закрылся на уровне 2283,99 пункта, что на 3,34% выше вчерашнего закрытия.

Индикаторы бумаг средних и небольших компаний прибавили 1,69% и 1,77%.

WIG закрылся 2,81% плюсом.

Объем торгов на всем рынке составил около 350 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, WIG20 в понедельник обвалился на очередные 3% после почти 5% минуса в прошлую пятницу, пробив в ходе торгов свое минимальное значение с последней «августовской фондовой паники».

Польские «голубые фишки» за вторник и среду поднялись на около 1,3%.