Благоприятный фон для торгов акциями создали надежды на решение проблем еврозоны - эксперты

Благоприятный фон для торгов акциями в четверг, 15 сентября, создали результаты телеконференции Ангелы МЕРКЕЛЬ, Николя САРКОЗИ и Георгиоса ПАПАНДРЕУ, которые дали инвесторам надежду на то, что проблемы еврозоны все же будут решены и что греческий долговой кризис подходит к окончанию.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Кроме того, по словам аналитиков, ЕЦБ заявил, что будет координировать свои действия с ФРС в плане предоставления долларовых кредитов банкам еврозоны, что отразилось в росте фондовых индексов. Однако этот рост был несколько сдержан негативным блоком макроэкономической статистики, вышедшей в США. Так, стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло, а индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка оказался ниже ожиданий рынка. Негативной новостью стало также заявление UBS AG – одого из крупнейших банков мира - о том, что финучреждение может получить убыток по результатам третьего квартала.

Как считают аналитики, из статистики, которая выходит сегодня, стоит обратить внимание на данные по торговому балансу Еврозоны, а также на данные по чистому притоку капитала и индекс потребительского доверия в США.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые рынки в четверг завершили торги ростом. Индекс Украинской биржи поднялся на 0,95%, до 1500,37 пункта, а индекс ПФТС остался на уровне предыдущего закрытия - 584,36 пункта. Среди предприятий индексной корзины снижение показали акции «Укрнафты» (-0,88%) и Стахановского вагоностроительного завода (-0,45%). Лидерами роста стали акции Стирола (+5,05%) и Крюковского вагоностроительного завода (+3,98%).