Эксперт: инвесторы используют любой информационный повод для оправдания покупок акций

Инвесторы в настоящее время используют фактически любой информационный повод для оправдания покупок акций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что в четверг, 15 сентября, индекс Украинской биржи прибавил 0,95%, закрывшись минимально выше отметки в 1500 пунктов. В течение дня действия участников рынка сдерживала неопределенность, которая была связана с экспирацией сентябрьских инструментов срочного рынка. Так, несмотря на преобладание позитивных настроений на внешних площадках, индекс пересекал уровень 1500 пунктов более десяти раз по ходу торговой сессии. При этом главным источников волатильности для индекса Украинской биржи служила динамика акций «Укрнафты», вес которых в индексной корзине заметно сократился, начиная с сегодняшней торговой сессии.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, «скоординированное решение о предоставлении дополнительной долларовой ликвидности крупнейшими центральными банками позволило окончательно склонить чашу весов на сторону покупателей. В то же время, рост мировых фондовых индексов можно назвать сдержанным. Так, индексу S&P 500 удалось зацепиться за уровень 1200 пунктов лишь во второй половине вчерашнего дня. При этом очевидно, что действия ЦБ являются как минимум ожидаемыми и не должны повлиять на настроения участников рынка в дальнейшем».