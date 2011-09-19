Индекс Украинской биржи по итогам прошлой недели снизился на 2% - эксперты

Индекс Украинской биржи по итогам прошлой торговой недели снизился на 2,0%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки в пятницу, 16 сентября, продемонстрировали падение котировок. Акции нефтедобывающей компании «Укрнафта» упали на 3,0%, а за три торговые сессии они потеряли 4,7%.

По информации аналитиков, инвесторы на Украинской бирже в пятницу распродавали бумаги «Стирола» (-3,0%) после роста котировок на 5,1%. Торги акциями «Укрсоцбанка» закрылись падением котировок на 2,0% после роста на 7,2% на протяжении трех предыдущих торговых сессий.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 16 сентября, упал на 0,26% – до 582,83 пункта. Объем торгов составил 162 млн. 666 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,48% – до 1493,24 пункта. Общий объем торгов составил 89 млн. грн., из них на срочном рынке – 50 млн. грн.