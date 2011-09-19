Эксперты: основной темой в пятницу был саммит, где обсуждались проблемы еврозоны

17:42, 19 сентября 2011
Фондовый рынок
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Основной темой в пятницу, 16 сентября, был саммит Экофина, на котором обсуждались проблемы еврозоны.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, на саммите министр финансов США Тимоти ГАЙТНЕР пообещал поддержку еврозоне в борьбе с кризисом. Инвесторы со всего мира ожидают, что результаты этой встречи прольют свет на дальнейшие шаги по решению проблем еврозоны. Индекс потребительского доверия инвесторов, вышедший в пятницу в США, оказался несколько выше ожиданий, и это также поддержало рынок. Однако, несмотря на позитивный новостной фон, инвесторы не находят четких драйверов роста и стараются не оставлять позиции на выходные, что сказалось и на локальном рынке.

По мнению аналитиков, нынешняя неделя будет очень важной, так как во вторник начнется двухдневное заседание ФРС США, результаты которого могут значительно повлиять на динамику индексов.

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