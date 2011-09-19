Помощи глобальной экономике со стороны китайского реального сектора пока не будет - эксперт

Триггером ухудшения настроений инвесторов сегодня с утра выступила статистика с рынка недвижимости Китая и соответствующие комментарии официальных лиц.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Как отметил аналитик, «очевидно, что в борьбе чиновников КНР со спекулятивным спросом на жилую недвижимость точка все еще не поставлена. Это ставит под сомнение возможность ослабления хватки монетарных властей, что означает: помощи глобальной экономике со стороны китайского реального сектора пока ждать не приходится».

По словам аналитика, внешний фон на открытии украинского рынка акций сегодня с самого утра сложился негативный. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижались более чем на 1,5%.