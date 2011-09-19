Эксперт: нынешняя неделя будет богатой на экономические события

Нынешняя неделя будет богатой на события, так или иначе связанные с экономической политикой.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «так как уже совершенные и еще только предстоящие ошибки экономических чиновников в настоящий момент являются главным риском для экономического роста, логично предположить, что инвесторы будут следить за действиями чиновников даже пристальнее, чем за публикацией экономических данных. Так, сегодня Барак ОБАМА представит план сокращения долгосрочного дефицита бюджета, 20-21 сентября состоится заседание FOMC, в течение недели греческое правительство будет бороться за жизнь без дефолта, а в конце недели чиновники соберутся на полугодичное собрание МВФ».

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, в течение прошедшей недели индекс Украинской биржи снизился на 2%, хотя от минимумов понедельника, 12 сентября, прибавил 6,5%. В то же время, глобальный индекс акций MSCI World за минувшую неделю вырос почти на 5%, в основном за счет роста европейских рынков.

По информации аналитика, в середине прошлой недели доходность долговых обязательств Италии снова пошла вниз после фактического достижения максимальных уровней года. Этот спад напряжения на долговом рынке позволил участникам рынка, пусть и ненадолго, но изменить отношение к европейским проблемам в лучшую сторону. «Однако очевидно, что такой всплеск оптимизма является временным, и уже сегодня инвесторы смотрят на те же факты с другой точки зрения», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО.