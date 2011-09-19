Украинские акции на ВФБ в пятницу продемонстрировали падение - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в пятницу, 16 сентября, продемонстрировали падение.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в результате 16 сентября индекс WIGUKR упал на 2,0%. Лидерами падения стали акции производителя молочных продуктов Milkiland (-5,6%). Бумаги производителя аккумуляторов WESTA (-3,6%) также торговались в минусе, продемонстрировав снижение на 8,6% на протяжении трех торговых сессий. В целом же по итогам прошлой торговой недели индекс WIGUKR вырос на 2,4%.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в пятницу украинские акции продемонстрировали смешанную динамику. Акции Regal Petroleum упали на 7,3%, в то время как JKX Oil & Gas выросли на 5,4%. Бумаги агропромышленного сектора также торговались разнонаправленно. Котировки MHP потеряли 4,1%, тогда как Avangard выросли на 4,2%.