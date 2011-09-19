Эксперт: продажа энергокомпаний переносится из-за затягивания переговоров с покупателями

Подлинной причиной переноса сроков приватизации энергокомпаний стало затягивание переговоров между потенциальными покупателями и правительством в отношении условий продажи.

Так прокомментировал ситуацию с продажей госпакетов энергокомпаний старший аналитик Dragon Capital Денис САКВА.

В этой связи аналитик отметил, что в соответствии с ранее объявленным планом приватизации, Фонд госимущества должен был начать публикацию условий конкурсов еще в августе с тем, чтобы продать 11 энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний до конца этого года.

"До сих пор не были объявлены ни стартовые цены выставляемых на продажу пакетов акций, ни инвестиционные обязательства, в связи с чем мы полагаем, что переговоры между ФГИУ и потенциальными инвесторами ведутся главным образом по данным двум вопросам", - отметил Д.САКВА.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.