В августе от продажи ОВГЗ в бюджет поступило 0,1 млрд. грн.

В августе 2011 года от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах в государственный бюджет поступило 0,1 млрд. грн. (с начала года – 18,8 млрд. грн.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Операции по купле-продаже ОВГЗ из портфеля Национального банка в августе не проводились (с начала года объем операций по продаже составлял 1,4 млрд. грн., по покупке - 9,1 млрд. грн.).

Через механизм двусторонней котировки на протяжении августа было куплено государственных облигаций Украины в объеме 1,5 млрд. грн. (по номинальной стоимости). С начала года объем таких операций составлял 2,7 млрд. грн.

Всего с начала года правительством было осуществлено размещение государственных облигаций Украины (с учетом ОВГЗ, которые выпущены для увеличения уставного капитала АО “Сбербанк”, ПАО “Укргазбанк” и НАК “Нефтегаз Украины”) на общую сумму 36,2 млрд. грн.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 31,6 млрд. грн., в том числе основной долг - 21,8 млрд. грн., уплата дохода - 9,7 млрд. грн.

Как сообщалось, правительство планирует в 2011 году выпустить для финансирования дефицита госбюджета ОВГЗ на 48,59 млрд. грн. В этой сумме не учтен выпуск бумаг по программам капитализации НАК "Нафтогаз Украины", национализированных банков и финансирования Аграрного фонда.