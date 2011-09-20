Эксперт: сейчас сформировались предпосылки для «ловушки» для продавцов акций

На данный момент мы видим формирование предпосылок для краткосрочной «ловушки» для продавцов акций.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Поэтому он рекомендует игрокам фондового рынка «ограничить срок жизни спекулятивных коротких позиций одной торговой сессией».

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского фондового рынка сложился умеренно негативный. С утра фьючерсы на индекс S&P 500 снижались более чем на 0,5%, преимущественно из-за понижения суверенного рейтинга Италии агентством Standard & Poor’s.

«Однако такое событие не должно стать сюрпризом (если всерьез воспринимать мнение рейтинговых агентств в принципе, тогда сюрпризом скорее является отсутствие разговоров о снижении рейтинга Германии)», - считает аналитик. Он также обратил внимание на позитивную динамику ряда азиатских фондовых индексов и сравнительно устойчивую ситуацию на рынке сырьевых товаров.